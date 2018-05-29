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В брянском супермаркете заметили человека-паука

Опубликовано Вчера, 17:40

В Брянске сфотографировали молодого человека в костюме человека-паука.

По словам автора фото, «Питер Паркер был замечен в одном из супермаркетов в Брянске». «Прибыл для спасения города, наверное», – предположил он.

«Настоящим героем должно быть, чтоб ходить по нашему гоп-городу в таком наряде!», «Город его сожрет», «Приехал асфальт класть!» – шутят горожане.

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