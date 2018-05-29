Фонтан в Клинцах назвали более красивым, чем брянский
Горожане сравнили фонтаны в Клинцах и Брянске – сравнение оказалось не в пользу последнего.
Дискуссия развернулась в сообществе «Типичный Брянск».
«Город Клинцы (на фото слева. – Ред.). Вроде и фонтаны одинаковые... Но этот пушистый и красивый, а в нашем водичка просто вниз стекает из форсунок», – поделился своими выводами автор фото.
Горожане предполагают, что дело в форсунках и давлении воды. «Форсунки, они же распылители, плюс напор. Вот и вся причина», «Давление воды разное», – пишут они.
«Чуваки, я сам из Клинцов. Тут фонтан только в этом году почистили, и он так заработал, а то этого тоже «стекала водичка». Так что требуйте ремонт фонтана», – советует жителям областного центра житель Клинцов.
Напомним, ремонт набережной, включая монтаж нового фонтана, в Брянске за свои средства провел меценат – предприниматель и депутат облдумы Алексей Кубарев. За старания его наградили губернаторской грамотой.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Особенности переоформления документов о технологическом присоединении
Очередной вопрос, поступивший от читателя колонки, касается восстановления и переоформления документов о технологическом присоединении к электрическим сетям, которое уже было осуществлено ранее и документы по каким - либо причинам были утеряны. В прошлый раз мы разъясняли саму процедуру технологического присоединения и особенности заключения договора, сегодня речь пойдет о восстановлении документов.
«Ростелеком» и образовательный фонд «Талант и успех» во время проведения ПМЭФ 2018 заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве. Документ подписали президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский и руководитель фонда Елена Шмелева.
Для улучшения качества обслуживания пассажиров на период летнего сезона, когда увеличивается количество желающих отправиться в поездку на поезде, на Черноморское побережье через Брянск и Смоленск будут курсировать дополнительные поезда и увеличится количество рейсов на уже существующих маршрутах.
Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго готов к началу проведения массовых ремонтно-профилактических работ, предусмотренных ремонтной программой 2018 года. Такое решение принято комиссией филиала, проверившей ход реализации производственными подразделениями организационных и технических мероприятий, направленных на безопасное выполнение работ.
ГК «Надежда» приняла участие в акции «Посади дерево». Совместно с сотрудниками управления лесами Брянской области, полицейскими и народными дружинниками работники строительной компании озеленили территорию возле ЖК «Академический» (позиция №2).
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.