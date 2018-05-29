Фонтан в Клинцах назвали более красивым, чем брянский

Горожане сравнили фонтаны в Клинцах и Брянске – сравнение оказалось не в пользу последнего.

Дискуссия развернулась в сообществе «Типичный Брянск».

«Город Клинцы (на фото слева. – Ред.). Вроде и фонтаны одинаковые... Но этот пушистый и красивый, а в нашем водичка просто вниз стекает из форсунок», – поделился своими выводами автор фото.

Горожане предполагают, что дело в форсунках и давлении воды. «Форсунки, они же распылители, плюс напор. Вот и вся причина», «Давление воды разное», – пишут они.

«Чуваки, я сам из Клинцов. Тут фонтан только в этом году почистили, и он так заработал, а то этого тоже «стекала водичка». Так что требуйте ремонт фонтана», – советует жителям областного центра житель Клинцов.

Напомним, ремонт набережной, включая монтаж нового фонтана, в Брянске за свои средства провел меценат – предприниматель и депутат облдумы Алексей Кубарев. За старания его наградили губернаторской грамотой.