Заключенный из колонии строгого режима победил в брянском турнире Карпова

Заключенный из колонии строгого режима № 5 в Стародубе стал победителем II этапа областного шахматного турнира среди осужденных на приз чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.

Как сообщили в региональном УФСИН, турнир прошел в ИК-2 в Брянске. В колонию прибыли победители соревнований, которые ранее проводились в каждом учреждении уголовно-исполнительной системы региона. В главном турнире приняли участие девять лучших шахматистов.

Участники соревновались по круговой системе, победителя определили по наибольшему количеству набранных очков.

В ИК-2 посредством видеосвязи организовали онлайн-трансляцию, благодаря которой осужденные из других отрядов могли наблюдать за ходом состязаний.

Во II этапе областного шахматного турнира на приз Карпова победил Ефим Боер из стародубской колонии строгого режима № 5. Он одержал победу во всех восьми партиях.

Второе место занял шахматист из ИК-6 в Клинцах, замкнул тройку осужденный из ИК-4 в Каменке.

Победителей наградили дипломами и православными книгами.



