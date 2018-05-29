В Брянской области «захоронили» грузовик яблок

В Брянской области уничтожили крупную партию яблок.

Как сообщает региональное Управление Россельхознадзора, в районе Красной Горы таможенники остановили грузовик, перевозивший яблоки из Белоруссии в обход официальных фитосанитарных контрольных постов.

Инспекторы Россельхознадзора установили, что, согласно маркировке, яблоки имели молдавское происхождение, однако документов, подтверждающих их безопасность, у перевозчика не было.

29 мая яблоки утилизировали на территории ООО «Управляющая Компания» ТБО «Ратово» в Новозыбковском районе путем захоронения после предварительного измельчения.