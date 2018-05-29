В Брянской области «захоронили» грузовик яблок
В Брянской области уничтожили крупную партию яблок.
Как сообщает региональное Управление Россельхознадзора, в районе Красной Горы таможенники остановили грузовик, перевозивший яблоки из Белоруссии в обход официальных фитосанитарных контрольных постов.
Инспекторы Россельхознадзора установили, что, согласно маркировке, яблоки имели молдавское происхождение, однако документов, подтверждающих их безопасность, у перевозчика не было.
29 мая яблоки утилизировали на территории ООО «Управляющая Компания» ТБО «Ратово» в Новозыбковском районе путем захоронения после предварительного измельчения.
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