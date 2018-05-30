Брянские СМИ посеяли панику, рассказав об эпидемии дирофиляриоза

Брянские СМИ напугали жителей региона информацией о массовом заражении редкими гельминтами.

Как рассказали в областном Управлении Роспотребнадзора, сразу два брянских издания: «Брянская улица» и «БрянскToday» – сообщили о регистрации в 2018 году в Брянске нескольких случаев дирофиляриоза.

В Роспотребнадзоре эту информацию категорически опровергли.

«Данное заболевание подлежит обязательной регистрации и учету в установленном законом порядке согласно утвержденным формам статистической отчетности, – говорится в сообщении ведомства. – За последние пять лет, с 2013 по 2017 год, в Брянской области выявлено всего два случая заболевания дирофиляриозом у взрослых… Экстренных извещений на подозрение и случаи заболеваний дирофиляриозом в службу Роспотребнадзора за прошедший период 2018 года не поступало».