«А зарплату забыли поднять!»: брянцы грозят бунтом из-за цен на бензин

Жители Брянской области грозят «восстанием» из-за роста цен на бензин.

Один из автомобилистов разместил в соцсетях фото, сделанное на заправке в Почепе. За литр 95-го бензина водителям предлагают заплатить 46,99 рубля, 92-го – 43,99 рубля, дизельного топлива – 45,99 рубля.

Пост вызвал бурное возмущение брянцев – от «Куплю коня» до «А заработную плату забыли поднять!».

Некоторые и вовсе предрекают «бунт». «Это что происходит??? За полтора месяца на почти десятку??? Тут до бунта очень недалеко!!!», «Скоро за газ будем платить столько, как будто с Луны его добывают», «Подорожание бензина – это подорожание всех товаров в магазине и ЖКХ. Это коснется всех, даже не автомобилистов», «Это просто ни в какие ворота, нужно восстание», – пишут они.