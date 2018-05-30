Брянцев пригласили на Парад колясок

3 июня в Брянске пройдет традиционный семейный фестиваль «Парад колясок и не только».

Праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, начнется в 11.00 на Кургане Бессмертия.

Как сообщает городская администрация, участие в конкурсе наряженного детского транспорта примут почти 40 семей Брянска.

Также в программе концерт танцевальных и вокальных коллективов, модные дефиле одежды для детей и будущих мам, разнообразные творческие площадки, благотворительные фотозоны и зоны красоты, дегустации, мастер-класс по робототехнике.

На фестивале будут работать традиционные «Библиогородок», где свои площадки представят все детские библиотеки Брянска, и «Город мастеров» – выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества.