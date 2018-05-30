Петербургский гипермаркет завалил брянца СМС-рекламой

Брянцу по ошибке рассылали рекламу санкт-петербургского гипермаркета.

Владелец номера пожаловался в региональное УФАС.

Как пояснили в ведомстве, закон «О рекламе» допускает рассылку подобных сообщений только при условии предварительного согласия абонента.

На рассмотрении дела распространители рекламы представили анкету – однако заполнил ее не брянец, а другое лицо, указавшее «левый» телефонный номер. Достоверность сведений никто проверять не стал.

Комиссия Брянского УФАС признала рекламу ненадлежащей и выдала рекламораспространителю и рекламодателю предписание об устранении нарушения.