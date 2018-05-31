Июнь в Брянской области будет не жарким и дождливым

Смоленские сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции возбудили уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, который подозревается в афере на крупную сумму.

Правоохранители Гагаринского района задержали 30-летнюю женщину, наркозависимую, которая подозревается в незаконном сбыте героина, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП, которое произошло 1 июня на трассе в Рославльском районе Смоленской области, рассказало сообщество «ROSLAVLMOTOR - Автопортал Рославля» в соцсети.

Смоленские волонтеры ищут пропавшую 88-летнюю пенсионерку Валентину Литвиненко, которая 1 июня ушла из дома по улице Черняховского в областном центре и не вернулась.

Самый теплый июнь в Брянске отмечался в 1999 году со среднемесячной температурой 21,6 градуса. Самым холодным был июнь 1962 и 1978 годов – 13,9 градуса тепла.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, среднемесячная температура воздуха в июне составит 16,6 градуса тепла, среднее количество осадков – 80 миллиметров, что соответствует климатической норме.

Температура воздуха в июне в Брянской области будет держаться в пределах нормы.

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