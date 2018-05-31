В Брянске сфотографировали пса за рулем микроавтобуса

В Брянске пес за рулем микроавтобуса попал в объектив фотоаппарата.

«Автопса» заметили в 10-м микрорайоне. Фото очевидцы выложили в соцсетях.

На них видно, что крупная собака расположилась на водительском сиденье и задумчиво следит за окружающей обстановкой, выглядывая из-за руля, к восторгу окружающих.

«Когда хозяин сказал самому сгонять за Pedigree», «Это Лакки, наш сосед!!! Наилюбимейший пес!!!» – пишут интернет-пользователи.

Одна из них осудила легкомыслие хозяина животного. «Ребят, но на солнце нельзя оставлять собак в машине, летальный исход может быть... дурной хозяин... Стаффордшир не любит жару», – отметила она.

Напомним, ранее в Брянске сняли на видео еще одну собаку «за рулем» маршрутки.





