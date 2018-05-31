Брянский губернатор станцевал в честь Тютчева и рассказал, как компьютеры лишают разума
Губернатор Брянской области Александр Богомаз принял участие во Всероссийском празднике поэзии, посвященном творчеству поэта Федора Тютчева «Родник поэзии твоей».
Торжества прошли 2 июня в Овстуге.
Как сообщает областное правительство, после возложения цветов к памятнику Тютчеву Александр Богомаз обратился с приветственным словом к участникам праздника.
«О Тютчеве не спорят», – сказал в свое время великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев. – Кто его не чувствует, тем самым доказывает, что он не чувствует поэзию». Действительно, поэзия Тютчева столь глубока и многогранна, что и сегодня мы находим в его словах новый смысл, удивляемся их актуальности, точности и пророчеству. Сегодня в мире глобального доминирования информационных технологий на человека обрушивается гигантский поток информации, современные компьютеры забирают у людей все свободное время, существенно ограничивают возможность самостоятельно мыслить и давать самостоятельные оценки», – убежден брянский губернатор.
По его словам, «порой кажется, что традиционная книга навсегда уступила место умным гаджетам, но это не так: книга жива».
Зачитав тютчевские строки: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать – в Россию можно только верить», – Богомаз, сообщает облправительство, напомнил участникам торжества слова президента Владимира Путина: «Сбережение русского языка, литературы и нашей культуры – это вопросы национальной безопасности, сохранения своей идентичности в глобальном мире».
Также Богомаз присоединился к танцам народного ансамбля, выступившего в честь Всероссийского праздника поэзии.
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