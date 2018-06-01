Брянцы вытоптали газон, фотографируясь с цветочными часами на набережной

В Брянске газон у новых цветочных часов на набережной пострадал под ногами горожан.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, новая достопримечательность настолько понравилась брянцам, что поток желающих сфотографироваться с часами не иссякает с утра и до позднего вечера.

«Объясните мне, уважаемые граждане города Брянска, зачем вы ходите по газону, чтобы сфотографироваться с часами? Уже восьмой паре пытаюсь объяснить, что это некрасиво. Уважайте труд людей!» – возмущается в Интернете жительница Брянска.

«Еще можно ступенечки, чтобы на часы вскарабкиваться, на стрелки садиться, чтобы фотки лучше получались», «Одно дело – рядом встать сфотографироваться, а сегодня наблюдала, как одна кобылка залезла на часы и облокотилась на стрелку!» – поддержали ее горожане.

Их оппоненты утверждают, что газон предназначен именно для того, чтобы по нему ходили, и нуждается в постоянном уходе со стороны коммунальщиков.

«Газон для того и нужен, чтобы по нему ходить, а за проплешинами нужно просто следить и подсеивать. А то у нас проще все запретить, чем ухаживать», – уверен один из них.