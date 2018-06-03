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Брянцев позвали на фестиваль красок

Опубликовано Вчера, 19:00

1 июля в Брянске пройдет фестиваль красок.

Как сообщают организаторы, праздник «для активной и творческой молодежи» начнется в 14.00 за понтонным мостом на набережной в Советском районе.

«Веселая и дружественная обстановка будет на протяжении всего фестиваля. Вас ждут массовые запуски, музыка от лучших DJ и многое другое. Всех ждем», – обратились к брянцам  организаторы фестиваля.

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