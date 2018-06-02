В Брянске сфотографировали полицейских, «охранявших сон бомжа»

В Брянске сфотографировали мужчину, спящего на тротуаре «под присмотром» полиции.

Инцидент произошел 3 июня на Новом Городке, сообщают в соцсетях очевидцы.

Мужчина, вероятно, нетрезвый, устроился на отдых посреди тротуара. Вскоре подоспели полицейские, чтобы разобраться с нарушителем порядка. Машину они припарковали аккурат перед местом отдыха брянца.

«Охраняют сон бомжа. Городок Новый, а нового ничего», – отмечает автор фото.

Жители Нового Городка уточнили, что спящий – местный житель и «он не умер».

«Он изначально ходил просил сигареты, потом сел на остановку, потом прилег. А когда приехала скорая и его разбудили, он кричал: «Пошли на... У меня нет денег на такси», – также рассказали они.