В Брянске сфотографировали полицейских, «охранявших сон бомжа»
В Брянске сфотографировали мужчину, спящего на тротуаре «под присмотром» полиции.
Инцидент произошел 3 июня на Новом Городке, сообщают в соцсетях очевидцы.
Мужчина, вероятно, нетрезвый, устроился на отдых посреди тротуара. Вскоре подоспели полицейские, чтобы разобраться с нарушителем порядка. Машину они припарковали аккурат перед местом отдыха брянца.
«Охраняют сон бомжа. Городок Новый, а нового ничего», – отмечает автор фото.
Жители Нового Городка уточнили, что спящий – местный житель и «он не умер».
«Он изначально ходил просил сигареты, потом сел на остановку, потом прилег. А когда приехала скорая и его разбудили, он кричал: «Пошли на... У меня нет денег на такси», – также рассказали они.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Особенности переоформления документов о технологическом присоединении
Очередной вопрос, поступивший от читателя колонки, касается восстановления и переоформления документов о технологическом присоединении к электрическим сетям, которое уже было осуществлено ранее и документы по каким - либо причинам были утеряны. В прошлый раз мы разъясняли саму процедуру технологического присоединения и особенности заключения договора, сегодня речь пойдет о восстановлении документов.
Все ближе старт самого главного спортивного события лета – Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, который в этом году принимает Россия. Абоненты «Ростелекома» могут попасть на самые важные матчи на уникальных условиях, если успеют оформить заявку до конца дня 8 июня 2018 года (по московскому времени).
В настоящее время на станции Орджоникидзеград железнодорожники проводят обработку конструкций пешеходного моста антикоррозийным средством.
Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» 1 июня организовали праздник, посвященный Дню Защиты детей. Его гостями стали дети сотрудников предприятия и ребята из соседних школ. Мероприятие прошло возле здания Брянскэнерго.
ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести квартиры в сданных загородных таунхаусах коттеджного поселка «Андреевский парк», расположенный наверху 10-го микрорайона в Брянске. Стоимость элитного жилья – 3 999 000 рублей.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.