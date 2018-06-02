Координатор «Лизы Алерт» – о гибели брянского мальчика в школьном туалете: «Как такое может произойти?»

Координатор поискового отряда «Лиза Алерт» Сергей Клецин надеется, что виновные в гибели четырехлетнего Евгения Белоножко в школьном туалете понесут заслуженное наказание.

Напомним, мальчик пропал вечером 24 мая в селе Стечна Погарского района. Он ушел гулять с двухлетней сестрой и не вернулся. Его тело нашли 27 мая в выгребной яме на территории сельской школы.

«Нашли в туалете, на территории школы… Пустота и полное непонимание… Несмотря на изначально неутешительные вводные, упущенное время от пропажи до заявки, особенность местности, мы до последнего надеялись найти ребенка живым», – рассказал Сергей Клецин.

По его словам, в этом случае все, кто искал ребенка, «были бессильны».

«Как такое может произойти? Как в XXI веке, в стране, которая пытается показать себя лидером на мировой арене, маленький ребенок, гибнет там, где ничего не должно угрожать его безопасности? – недоумевает он. – Как возможно допустить, что взрослые, подготовленные люди, профессионалы, которых сложно чем-то удивить, возвращались в шоке от количества опасностей на квадратный километр?».

Сергей Клецин также рассказал, что школьный туалет «неоднократно осматривали, но технически обнаружить тело не представлялось возможным, так как помимо нечистот в туалет годами сваливали мусор!!!».

«В богатейшей стране мира не нашлось решетки и замка, чтобы обезопасить своих детей!!! На территории школы, помимо смертоносного туалета, прямо в полуметре от дороги и на стадионе красуются открытые люки, полностью затопленные водой, трансформатор с электричеством в открытом доступе, резервуар с крышкой без замка… И самое страшное, что это не проблема конкретного поселка, и конкретного главы, это проблема, с которой мы сталкиваемся ежедневно, на каждом поиске, в каждом уголке нашей огромной и «великой» страны… Сколько наших детей должно погибнуть, чтобы ситуация изменилась? Русский «авось» не сработает… Само не полечится… Очень надеюсь, что теперь найдется решетка и замок для того, кто виновен в данной трагедии, – отметил он. – Мы сделали все, чтобы у ребенка был шанс выжить».