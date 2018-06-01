«Что их ждет?»: брянцы возмущены поведением школьников на площади Партизан

Жительница Брянска Татьяна Пирогова осудила поведение молодых людей на площади Партизан в Брянске.

«Живем в центре города, на площади Партизан. И конечно, я со своими тремя детьми практически каждый день хожу гулять на площадь. И каждый раз наблюдаю картину, как молодые люди возраста 12-16 лет кучкуются человек по 30-40 на лавках, и все дружно страдают ерундой (курят, выпивают алкоголь втихаря, кидаются бутылками с водой или, того лучше, презервативами с водой и на всю общаются матом)», – рассказала многодетная мать в соцсетях.

По ее словам, «рядом гуляют дети!».

«В моего ребенка чуть не прилетела бутылка воды от одного из этой компании. На первый раз я промолчала, но, когда полетели презервативы с водой, я, конечно, не сдержалась и сделала замечание», – также сообщила Татьяна Пирогова.

Она призвала чиновников «сделать хоть что-то полезное для молодежи: площадки для занятия спортом на открытом воздухе, парки с велодорожками».

«Дети страдают ерундой, потому что в этом городе им нечем заняться! А ведь мои дети через 10 лет тоже будут такими! И что их ждет?» – рассуждает она.

Один из подростков – участников конфликта в комментариях извинился перед женщиной. «Простите за бутылку, правда, не хотели. И за презервативы с водой. Просто веселились», – пояснил он.

«Дело не в площадках. Дело в современном поколении. В их воспитании. В их увлечении. Если бы хотели заниматься спортом, то без всяких проблем нашли бы место. Согласен с автором поста, что это никуда не годится. И если, глядя на этих подростков, не хотите, чтобы ваши дети стали похожими на них, то, пожалуйста, воспитывайте их и объясняйте, что такое хорошо, а что такое плохо», «Была на площади Партизан, тоже стала свидетелем конфликта. От себя могу сказать, что, конечно, это плачевная ситуация, когда постоянно приходится буквально убегать с ребенком, чтобы он не слушал отборный мат и все остальное. И так везде: на озере, на площади, абсолютно везде! Какие могут быть претензии к молодежи, если старшее поколение матом не ругается – оно на нем разговаривает? С этого малого начинается вся деградация, а потом выпить, и так по накатанной. Начинать нужно с себя нам, дорогие «взрослые». Задуматься нам нужно. А что мы сделали, чтобы дети другими росли? Чему их научили?» – также пишут горожане.