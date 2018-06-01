«Это позор»: в Брянске засохли цветочные часы
В Брянске засохли новые цветочные часы на набережной.
«Вот такие часы получились! Хотели как лучше – получилось как всегда! – возмущается в соцсетях жительница Брянска Тамара Юрченко. – Люди, вы не знали, что в железном ящике на солнце цветы не растут? Железо обладает высокой теплопроводностью, земля высыхает мгновенно, жалко цветы и потраченных денег».
«В проекте «Живые цветы» не учли, что цветы живые», – шутят брянцы.
Ряд горожан упрекает чиновников в отсутствии эстетического вкуса. «Не жалко. Это позор, установленный на всеобщее обозрение. Здесь сошлись и бездарность исполнителей, и мелочность реализации идеи, и никчемность данного нагромождения в данном месте», – считает жительница областного центра Екатерина Дедкова.
Напомним, что, фотографируясь с новой городской достопримечательностью, брянцы вытоптали и газон у цветочных часов.
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