«Это позор»: в Брянске засохли цветочные часы

В Брянске засохли новые цветочные часы на набережной.

«Вот такие часы получились! Хотели как лучше – получилось как всегда! – возмущается в соцсетях жительница Брянска Тамара Юрченко. – Люди, вы не знали, что в железном ящике на солнце цветы не растут? Железо обладает высокой теплопроводностью, земля высыхает мгновенно, жалко цветы и потраченных денег».

«В проекте «Живые цветы» не учли, что цветы живые», – шутят брянцы.

Ряд горожан упрекает чиновников в отсутствии эстетического вкуса. «Не жалко. Это позор, установленный на всеобщее обозрение. Здесь сошлись и бездарность исполнителей, и мелочность реализации идеи, и никчемность данного нагромождения в данном месте», – считает жительница областного центра Екатерина Дедкова.

Напомним, что, фотографируясь с новой городской достопримечательностью, брянцы вытоптали и газон у цветочных часов.



