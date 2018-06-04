Брянцам предложили вязать на публике
Брянцам предложили присоединиться к акции «День вязания на публике».
Всемирный день вязания на публике ежегодно отмечается каждую вторую субботу июня начиная с 2005 года.
Все, кто любит вязать спицами или крючком, собираются в общественном месте: в парке, сквере, кафе.
В Брянске акция пройдет в областной библиотеке имени Тютчева, где работает бесплатный кружок вязания.
В программе мастер-класс для начинающих, выставка работ и просмотр изданий по вязанию. Начало в 12.00.
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