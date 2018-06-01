В Брянске водитель кроссовера залепил номер георгиевской лентой
В Брянске заметили автомобилиста, прикрывшего номер георгиевской лентой.
Фото очевидцы опубликовали в соцсетях. На нем видно, что владелец кроссовера Hyundai Tucson прикрыл черно-оранжевой лентой букву номера.
«Да она сама так прилипла, отвечаю», – подписал снимок его автор.
«Достойное применение символу победы... Баран...», «За рулем очень некультурный человек, раз было чуть его не снес «ГАЗелью», но потом пожалел, надо было его ударить в бочину», – также пишут брянцы, комментируя фото.
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