В Брянске водитель кроссовера залепил номер георгиевской лентой

Аукцион, на котором выберут подрядчика для ремонта Панинского моста, объявили в администрации Вяземского района, сообщил официальный сайт города.

Большегруз опрокинулся на трассе «М-1» в Ярцеве Смоленской области 6 июня, об этом свидетельствует видео, опубликованной в соцсети.

Авария с участием автомобиля «Ваз 2107» произошла 5 июня в Руднянском районе на трассе «Орел-Брянск-Смоленск», в результате пострадали два человека, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

В Гнездове открыли первый объект музейного комплекса под открытым небом. Жителям и гостям Смоленска предлагают окунуться в средневековье: на территории музея-заповедника «Гнездово» открыли первый объект музейного комплекса - хозяйственную постройку поселения IX-XI вв. юди в X веке.

Губернатор Алексей Островский представил ежегодный отчет о работе администрации в 2017 году. «КП» – о главных тезисах из выступления главы региона.

Свалку твердых бытовых отходов, образовавшуюся на улице Кирова в областном центре, начали убирать, сообщает паблик «Благоустроенная Вязьма» в соцсети.

«Достойное применение символу победы... Баран...», «За рулем очень некультурный человек, раз было чуть его не снес «ГАЗелью», но потом пожалел, надо было его ударить в бочину», – также пишут брянцы, комментируя фото.

«Да она сама так прилипла, отвечаю», – подписал снимок его автор.

Фото очевидцы опубликовали в соцсетях. На нем видно, что владелец кроссовера Hyundai Tucson прикрыл черно-оранжевой лентой букву номера.

Актуальные темы

Новости партнёров



Задавайте вопросы, УФАС на связи Особенности переоформления документов о технологическом присоединении Очередной вопрос, поступивший от читателя колонки, касается восстановления и переоформления документов о технологическом присоединении к электрическим сетям, которое уже было осуществлено ранее и документы по каким - либо причинам были утеряны. В прошлый раз мы разъясняли саму процедуру технологического присоединения и особенности заключения договора, сегодня речь пойдет о восстановлении документов.

Последний шанс для абонентов «Ростелекома» выиграть билеты на самые важные матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Все ближе старт самого главного спортивного события лета – Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, который в этом году принимает Россия. Абоненты «Ростелекома» могут попасть на самые важные матчи на уникальных условиях, если успеют оформить заявку до конца дня 8 июня 2018 года (по московскому времени).

Расписание пригородных поездов Брянского региона Московской железной дороги изменится на период празднования Дня России На основании заявки компании-перевозчика для обеспечения перевозки пассажиров в предпраздничные и праздничные дни в график движения пригородных поездов Брянского региона Московской железной дороги внесены изменения.

Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья приведены в повышенную готовность в связи с непогодой 5 июня в ряде регионов Центральной России и Приволжья ухудшились погодные условия: циклон из Арктики принес сюда дожди, грозы и сильный ветер. По сообщениям Росгидрометцентра, в ближайшие дни непогода может сохраниться.

Готовые квартиры в таунхаусах «Надежды» по 3 999 000 рублей ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести квартиры в сданных загородных таунхаусах коттеджного поселка «Андреевский парк», расположенный наверху 10-го микрорайона в Брянске. Стоимость элитного жилья – 3 999 000 рублей.

