Жительница Брянска пожаловалась на «адский звук» по ночам

Жительница Бежицкого района Брянска пожаловалась на «адский звук», преследующий ее по ночам.

«Накипело! Просто с 3.15 утра слышу этот адский звук! По улице Молодой Гвардии, где паспортный стол Бежицкого района… Уже не первый раз, где-то месяц назад с 4 утра была такая же история!! Прекращается это около 9 часов», – 5 июня рассказала в соцсетях жительница Бежицы под ником Анюта Климкина.

Она поинтересовалась у горожан, «что это может быть и как с этим бороться».

Интернет-пользователи опознали в источнике «адского звука» охранную сигнализацию.

Также горожане сообщили, что в 3.30 неизвестные разбили в магазине на первом этаже стекло, что и стало причиной бессонной ночи для местных жителей.