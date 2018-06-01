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Лучшим осеменатором Брянщины стал техник из Стародубского района

Опубликовано Сегодня, 19:00

В Супонево прошли соревнования техников по искусственному осеменению крупного рогатого скота.

Как сообщает региональное управление ветеринарии, конкурс организовал департамент сельского хозяйства Брянской области «в целях повышения профессионального мастерства и увеличения престижа востребованной сегодня профессии». Техники из районов области смогли не только продемонстрировать свои навыки и умения, но и обменяться с коллегами опытом.

Конкурс состоял из теоретической и практической частей. Жюри проверяло знания о правильной организации работы, подготовке инструментов к осеменению, оттаивании и определении качества семени под микроскопом, ведении журналов и документации.

Главным критерием стали результаты практической работы за 2017 год – количество осемененных животных, процент их оплодотворяемости и выхода приплода на 100 голов коров.

В итоге победителем признали техника-осеменатора ООО «Русское молоко» Стародубского района, второе место присудили технику-осеменатору СПК «Зимницкий» Дубровского района, третье досталось технику-осеменатору ООО «Снежка-Бетово» Брянского района.

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