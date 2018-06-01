«Где логика?»: в Брянске сняли на видео пыльную бурю при уборке дороги

В Брянске коммунальщики освоили своеобразный метод уборки дорог.

Видео, сделанное во время уборки дороги по улице Литейной в Бежицком районе, в соцсетях выложил один из очевидцев.

На записи видно, как при чистке проезжей части машина подняла в воздух большое количество пыли, которая оседает на пешеходов и проезжающие мимо машины.

«Так все дороги в Брянске убирают, ничего необычного», – пишут интернет-пользователи.

«Вот так постоянно чистят дороги! Пешеходы подышали пылью вместе с автовладельцами, и тут же она улеглась на свое место! Где логика уборки, когда ничего по факту не убирается?!!» – также возмущаются горожане.