Пенсии за 12 июня в Брянской области выплатят досрочно

Брянские пенсионеры досрочно получат пенсии за 12 июня.

Как сообщили в региональном Управлении ПФР, жителям Брянска и районов области, которые обычно получают пенсию 12-го числа, в июне из-за празднования Дня России ее выплатят досрочно – 10-го и 11-го.

С 13-го числа пенсия за июнь будет выплачиваться по обычному графику.