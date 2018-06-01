В Брянске работники лаунж-бара «Буржуа» сидели без зарплаты

Иномарка Honda-CR-V, припаркованная у дома №10 на улице Петра Алексеева в Гагарине, загорелась 7 июня, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Расписание нескольких междугородних автобусов в Смоленске изменится в преддверии Дня России-2018, об этом сообщил сайт смоленского автовокзала.

Женщина хотела выброситься с пятого этажа дома на улице Энтузиастов в Ярцеве утром 7 июня, сообщает паблик «Подслушано. Ярцево» в соцсети.

Дорожное происшествие случилось на проспекте Гагарина с участием «Москвича» и иномарки Kia в областном центре 7 июня, сообщил паблик «drive 2smolensk » в соцсети.

41-летнюю женщину спасли во время пожара, который случился 7 июня в жилом доме, расположенном на улице Первомайской в Монастырщине, сообщили в пресс-службе МЧС области.

«Помимо этого, прокуратурой района директору ООО «Буржуа» объявлено предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства в деятельности предприятия», – отметили в прокуратуре.

«Буржуа» оштрафовали на 30 тысяч рублей. После вынесенного директору представления одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

Как сообщили в ведомстве, 10 сотрудникам задолжали почти 207 тысяч рублей. После вмешательства прокуратуры долг погасили.

Работники компании, которой принадлежит лаунж-бар «Буржуа» в Бежицком районе, пожаловались в прокуратуру.

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