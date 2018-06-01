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Брянского гаишника наказали за оставшуюся без ответа жалобу

Опубликовано Сегодня, 17:40

Сотрудника областной Госавтоинспекции наказали за нарушения при рассмотрении обращения.

Как сообщили в региональной прокуратуре, сотрудник канцелярии ГИБДД по Брянской области допустил ошибку. В результате не было рассмотрено обращение о запрете движения машин по ночам у дома брянца.

Виновного автоинспектора привлекли к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

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