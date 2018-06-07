Кубареву предложили сделать у набережной в Брянске «гальюн на воде»
Брянскому бизнесмену, депутату облдумы и меценату Алексею Кубареву предложили «оборудовать гальюн на воде и пришвартовать его к берегу».
С инициативой выступил автор интернет-проекта «Брянское море».
«Когда-то по Десне ходили суда, и в 1928 году размеры парохода «Викторин» длиной в 26 метров никого не пугали. Нынешние организаторы движения по реке обеспокоились тем, что размеры теплоходика «Тосна» больше предусмотренных (22 вместо 20), и в прошлом году запретили этому судну движение по реке. В результате чего владельцы перепрофилировали теплоход в плавучее кафе под названием «Речной причал», – сообщает блогер. – Понятно, что запретить проще. Но можно было бы пойти по пути, о котором когда-то уже говорили. Это дноуглубление и берегоукрепление. Нет! Запретить легче».
Автор «Брянского моря» также отмечает, что «когда-то Петр Великий строил в Брянске верфи и флот».
«Как видим, уровень сегодняшней власти – заставить переделать полноценное судно в «кафе». Или еще ниже? Эврика! Кстати, может, в таком подходе есть выход в обозначенной недавно проблеме – отсутствии на набережной туалета. Сейчас инвестор-благоустроитель Алексей Кубарев ждет, когда ему предложат площадку под строительство: «Я готов хоть завтра начать строительство. Свое разрешение должна дать администрация города», – цитирует Кубарева «Брянское море».
Его автор предлагает «не ждать земли под туалет», а «оборудовать гальюн на воде и пришвартовать его к берегу»: «И будет народу счастье, а бизнесмену – барыш».
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