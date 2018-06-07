35-летний брянец получил два года за порно в соцсети

35-летнему жителю Брянска ужесточили наказание за распространение порнографии.

Как сообщили в региональной прокуратуре, брянец в своей квартире с мобильного телефона вышел в Интернет, зарегистрировался в социальной сети и неоднократно выкладывал на нее видео порнографического характера.

17 апреля Клинцовский городской суд приговорил его к году 10 месяцам условно с годовым испытательным сроком.

В прокуратуре заявили, что суд нарушил требования уголовного закона, поскольку статья «Незаконное распространение и публичная демонстрация порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет» предусматривает от двух до шести лет заключения.

Областной суд продлил срок условного лишения свободы до двух лет.