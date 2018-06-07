В Клинцах сожгли фарш, сало и колбасу

В Клинцах уничтожили опасную мясную продукцию.

Как сообщает региональное Управление Россельхознадзора, при проверке в одной из городских торговых точек была выявлена продажа обезличенной свиноводческой продукции: фарша, сала и домашней колбасы. Ветеринарные документы на продукцию неизвестного происхождения отсутствовали, маркировки также не было.

Фарш, сало и колбасу изъяли из продажи и утилизировали путем сжигания в специальной печи ГБУ БО «Клинцовская зональная ветлаборатория» под контролем региональной ветеринарной службы.

Виновного привлекли к административной ответственности.