Полиция ищет очевидцев гибели 16-летнего велосипедиста под Брянском

Жительница Смоленска, работающая медсестрой, пожаловалась на зарплату, которую она получает в клинической больнице №1, сообщил паблик «Черный список. Смоленск» в соцсети.

Один из региональных каналов 8 июня показал сюжет о семьях с малолетними детьми, которые проживают в доме №3, расположенном по улице Крылова в Смоленске, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Уровень воды в реке Вопь, протекающей в Ярцеве, сильно упал, об этом сообщил редактор местного издания Дмитрий Сатанов.

Ремонт площадки у Центрального универмага, расположенного на улице Октябрьской революции, стартовал в областном центре 9 июня, сообщило издание «КП-Смоленск».

Утром 10 июня недалеко от торгового центра «Макси» могла случиться серьезная авария, люди выходили из вагона трамвая и едва не пострадали, которые чуть-чуть отошли от транспорта.

Автомобили Ford и BMW столкнулись в Десногорске между четвертым и третьим микрорайонами города 9 июня, сообщил Смоленский автопортал со ссылкой на соцсети.

Очевидцев ДТП и всех, кто располагает о нем какой-либо информацией, просят обратиться в полицию по адресу: Брянск, проспект Московский, 61, кабинет 9. Телефон 8 (4832) 67-03-63.

Напомним, 2 июня около 17.10 на 3-м километре дороги Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Белоруссия – Сельцо» 16-летнего велосипедиста сбил 58-летний водитель Datsun on-DO. Подросток умер от травм.

Полиция разыскивает очевидцев ДТП в Брянском районе, в результате которого погиб подросток.

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