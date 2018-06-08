Полуголая девушка станцевала у дороги в Брянске

В Брянске полуголая девушка устроила «показательные выступления» на глазах у водителей.

Об этом сама танцовщица под ником alyona97 сообщила на своей странице в Instagram.

«Танцую везде! Учили новую хоряжку, возможно, еще пересниму ее в зале. Ну а пока ловите хорошее настроение», – подписала она видео.

Запись уже набрала более 1 тысячи просмотров.

Напомним, ранее еще одна брянская звезда Instagram в погоне за вниманием подписчиков облилась кефиром в продуктовом магазине.









