Брянского таможенника осудят за взятку в 35 тысяч рублей

Ремонт площадки у Центрального универмага, расположенного на улице Октябрьской революции, стартовал в областном центре 9 июня, сообщило издание «КП-Смоленск».

Утром 10 июня недалеко от торгового центра «Макси» могла случиться серьезная авария, люди выходили из вагона трамвая и едва не пострадали, которые чуть-чуть отошли от транспорта.

Автомобили Ford и BMW столкнулись в Десногорске между четвертым и третьим микрорайонами города 9 июня, сообщил Смоленский автопортал со ссылкой на соцсети.

УАЗ и Mitsubishi Lancer столкнулись на 419-м километре трассы «А-130» 10 июня в Шумячском районе Смоленской области, в результате аварии несколько человек получили серьезные травмы.

Жители Ярцева пожаловались на неизвестного хулигана, который расстрелял птиц во дворе дома 29 по улице Металлургов, сообщил паблик «Подслушано в Ярцево».

ДТП с участием большегруза произошло в Рославльском районе Смоленской области 11 июня, сообщила группа «Roslavlmotor - Автопортал Рославля» в соцсети «Вконтакте».

Как сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, инспектор отделения оперативно-дежурной службы и таможенной охраны Фокинского таможенного поста Брянской таможни в помещении бывшего пункта приема уведомлений «Верхличи» получил от бизнесмена 35 тысяч рублей. Взамен он пропустил машины с фруктами, перевозимыми без товаросопроводительных и фитосанитарных документов.

За 35 тысяч рублей брянский таможенник закрыл глаза на фрукты без документов.

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МЖД на 30% увеличила отправку грузовых составов в рамках сервиса «грузовой поезд по расписанию» с начала года В январе – мае 2018 года в рамках услуги «грузовой поезд по расписанию» со станций Московской железной дороги было отправлено более 760 грузовых составов, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В первую очередь это контейнерные поезда, курсирующие в направлении Сибири, Якутии и дальневосточные регионы Российской Федерации.

Энергетики МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья приведены в повышенную готовность в связи с непогодой 5 июня в ряде регионов Центральной России и Приволжья ухудшились погодные условия: циклон из Арктики принес сюда дожди, грозы и сильный ветер. По сообщениям Росгидрометцентра, в ближайшие дни непогода может сохраниться.

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