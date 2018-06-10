Брянского таможенника осудят за взятку в 35 тысяч рублей
За 35 тысяч рублей брянский таможенник закрыл глаза на фрукты без документов.
Как сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ, инспектор отделения оперативно-дежурной службы и таможенной охраны Фокинского таможенного поста Брянской таможни в помещении бывшего пункта приема уведомлений «Верхличи» получил от бизнесмена 35 тысяч рублей. Взамен он пропустил машины с фруктами, перевозимыми без товаросопроводительных и фитосанитарных документов.
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