«Никому нет дела»: в Брянске ребенок поднял тревогу из-за лежавшего на остановке инвалида

В Брянске прохожие равнодушно проходили мимо лежавшего на остановке инвалида.

Инцидент произошел днем 10 июня. Мужчина, отложив костыли, лежал на скамейке остановки общественного транспорта по улице Тельмана в Володарском районе. Фото в редакцию ИА «Город 32» прислала наша читательница Евгения.

«Удивляет человеческое равнодушие. Все идут мимо, и никому нет дела до человека», – рассказала она.

По словам Евгении, тревогу забил ребенок – он позвонил своей маме, и та вызвала скорую, после чего инвалиду оказали необходимую помощь.

«Молодцы, скорая очень быстро приехала. А прошло десяток человек, и все шли мимо. Взрослые не хотят ввязываться», – также отмечает наша читательница.