В Брянске сфотографировали мужчину, мочившегося у новой лестницы

Брянцы обсуждают поступок мужчины, публично справившего малую нужду.

Инцидент произошел у новой лестницы на бульваре Гагарина. В роли фотографа выступила девушка по имени Виктория. Она выложила снимок в соцсетях, пометив его как «Культура Брянска» и обведя виновника происшествия красным кружком.

На фото запечатлен мужчина, который, повернувшись к лестнице спиной, в кустах справляет нужду. Пост собрал более сотни комментариев – причем, если девушки осуждают поступок мужчины, представители сильного пола готовы войти в его положение и посочувствовать.

«А что поделать, красоту навели, а туалет не построили», «В идеале надо массово ⟨…⟩ и ⟨…⟩ у входа в городскую администрацию. И может, тогда задумаются в первую очередь о размещении биотуалетов, а уже потом будут мычать про культуру!» – пишут они.

Напомним, ранее меценату Алексею Кубареву, ремонтировавшего набережную, к которой ведет обновленная лестница, предложили «оборудовать гальюн на воде и пришвартовать его к берегу».