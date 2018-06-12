Работник засудил ГУП «Брянсккиновидеопрокат»

Работник ОАО «Брянский завод металлоконструкций и технологической оснастки» ГУП «Брянсккиновидеопрокат» выиграл дело задержке зарплаты.

Как сообщает Володарский районный суд, брянец пожаловался в прокуратуру, которая и представила его интересы в суде.

Суд встал на сторону работника завода и обязал руководство рассчитаться с ним. Решение в силу еще не вступило.

Напомним, в 2016 году в компании также имелась задолженность по зарплате.