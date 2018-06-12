Брянский депутат Валуев не рад подорожанию бензина

Брянский депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал рост цен на бензин.

«Вы тоже как власть довольны увеличением стоимости бензина?» – поинтересовался Василий из Москвы у депутата, также представляющего сайт по продаже электроинструментов.

«Я же сам автолюбитель. Как я могу радоваться этому? К тому же Галя много времени проводит за рулем», – сообщил Валуев.

Он уверен, что в ситуацию «сможет вмешаться» президент Владимир Путин.