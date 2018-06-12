Брянский водитель «МАЗа», насмерть сбивший пенсионерку и уехавший, получил 8 месяцев

Водитель грузовика, насмерть сбивший женщину под Брянском, отправится в колонию-поселение.

Смертельное ДТП произошло 12 декабря прошлого года около 17.45 у поселка Кузьмино.

Как сообщили в региональной прокуратуре, водитель «МАЗ-474470» ехал со скоростью около 50-60 километров в час. Сбив 76-летнюю жительницу Антоновки, он скрылся. Пожилая женщина погибла на месте.

В суде водитель полностью признал свою вину и добровольно возместил моральный вред. Суд приговорил его к восьми месяцам колонии-поселения и в течение двух лет запретил садиться за руль.

Приговор в силу еще не вступил.