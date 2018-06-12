Прокурор Брянска встретится с жителями Радицы-Крыловки

Прокурор Брянска Сергей Котов проведет выездной прием жителей поселка Радица-Крыловка.

Как сообщает городская администрация, прием состоится 14 июня. Он пройдет с 10.00 до 13.00 в здании поселковой администрации по адресу: Брянск, улица Ленина, 2.

Предварительная запись ведется по телефону 66-53-58.

В день приема жителям Радицы-Крыловки рекомендуют подготовить письменное заявление. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.