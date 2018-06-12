20-летний брянец получил 10 лет за сбыт «солей»

20-летнего жителя Брянска приговорили к длительному заключению за наркоторговлю.

Как сообщает региональная прокуратура, житель Фокинского района с октября прошлого года сбывал «соли» путем закладок.

Перед судом он предстал по обвинению в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей группой лиц по предварительному сговору в значительном размере и крупном размерах.

Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима. Приговор в силу еще не вступил.