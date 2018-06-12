В Брянске маршрутчик рассказал, куда попадают плохие девочки

В Брянске водитель маршрутки пошутил про «хороших» и «плохих девочек».

Фото очередного случая творческого подхода к автотюнингу одна из пассажирок выложила в соцсетях. «Веселые брянские маршрутчики», – подписала она снимок.

Надпись на двери маршрутки гласит: «Хорошие девочки попадают в рай, а плохие – в тонированный «Пежо».

Интернет-пользователи называют юмор «деревенским» и добавляют, что «очень плохие сразу оказываются на переднем сиденье».

«По мне красивее будет: «Порядочный водитель каждый раз доезжает туда, куда едет, спокойно, а ⟨…⟩ всегда попадает в ДТП или к ДПСникам!» – также предлагают горожане.

Напомним, ранее в областном центре заметили маршрутку, наглядно объясняющую брянцам, в каком месте находится их жизнь.