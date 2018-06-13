За год добровольцы потушили девять пожаров в Брянской области

В 2017 году добровольные пожарные самостоятельно потушили девять пожаров.

При этом они 165 раз участвовали в тушении пожаров в качестве дополнительных сил, сообщает региональное ГУ МЧС.

С начала 2018 года на счету добровольцев 12 самостоятельно потушенных пожаров и 49 – в качестве помощников.

С момента принятия федерального закона «О добровольной пожарной охране» в мае 2011 года подразделения добровольной пожарной охраны Брянской области 1211 раз приняли участие в тушении и сами потушили 75 пожаров.