За год добровольцы потушили девять пожаров в Брянской области
В 2017 году добровольные пожарные самостоятельно потушили девять пожаров.
При этом они 165 раз участвовали в тушении пожаров в качестве дополнительных сил, сообщает региональное ГУ МЧС.
С начала 2018 года на счету добровольцев 12 самостоятельно потушенных пожаров и 49 – в качестве помощников.
С момента принятия федерального закона «О добровольной пожарной охране» в мае 2011 года подразделения добровольной пожарной охраны Брянской области 1211 раз приняли участие в тушении и сами потушили 75 пожаров.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Реклама на платежках? Только социальная!
В адрес Брянского УФАС России все чаще поступают заявления и обращения от граждан о распространении рекламы на платежных документах для внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. Законно ли такое распространение рекламы на платежных документах поясняет заместитель руководителя-начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова.
«Газпром-медиа Матч» и «Ростелеком» представляют совместный проект – телеканал «Матч! Ультра», вещание которого стартовало 13 июня. 100% эфира телеканала будет отведено главному спортивному событию лета – Чемпионату мира по футболу FIFA 2018™. Канал будет работать только во время проведения чемпионата – по 15 июля. «Ростелеком» является официальным Региональным спонсором FIFA 2018™.
В январе – мае 2018 года в рамках услуги «грузовой поезд по расписанию» со станций Московской железной дороги было отправлено более 760 грузовых составов, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В первую очередь это контейнерные поезда, курсирующие в направлении Сибири, Якутии и дальневосточные регионы Российской Федерации.
На базе филиала Брянскэнерго состоялось совместное совещание специалистов ИТ-блоков ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», в котором приняли участие представители всех 20 филиалов компаний. Они обсудили итоги деятельности за 2017 год и уточнили планы организации и развития в МРСК Центра и МРСК Центра и Приволжья информационных технологий на перспективу.
ГК «Надежда» предлагает выгодно приобрести квартиры в сданных загородных таунхаусах коттеджного поселка «Андреевский парк», расположенный наверху 10-го микрорайона в Брянске. Стоимость элитного жилья – 3 999 000 рублей.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.