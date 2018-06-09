Дочь брянского бизнесмена Коломейцева «посрамила» Бриджит Бардо

Красоту дочери «беглого» брянского предпринимателя Александра Коломейцева назвали поводом для зависти со стороны Бриджит Бардо.

Напомним, старшая дочь Коломейцева Кристина ведет страницу в Instagram, куда регулярно выкладывает свежие фото и свои размышления о жизни.

На днях она опубликовала фото в купальнике (на фото), подписав его «У меня нет кумиров 🤨🤨🤨у меня есть я 💃🤟💎» (орфография и пунктуация автора. – Ред.).

Подписчики Кристины принялись нахваливать ее образ. «Фигура огонь», «Хороша», – пишут они.

Одна из подруг сравнила Кристину в секс-символом середины прошлого века Бриджит Бардо, причем сравнение получилось не в пользу последней. «Вообще... Бриджит Бардо в молодости нервно отдыхает в стороне!» – заявила она.