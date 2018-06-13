Изменился график работы приемной инфоцентра УМВД в Брянске

Приемная информационного центра УМВД по Брянской области переходит на новый график работы.

Как сообщили в УМВД, новый режим работы приемной: понедельник и пятница – с 8.30 до 18.00 (без перерыва), вторник и четверг – с 8.30 до 19.00 (без перерыва), первая суббота месяца – с 9.00 до 13.00. Контактные телефоны для получения консультаций: (4832) 66-71-76, 66-72-52.

Вся информация о госуслугах, порядке рассмотрения заявлений и образцы бланков размещена на официальном сайте УМВД по Брянской области в «Справочном разделе».

В приемной инфоцентра можно получить справки о наличии или отсутствии судимости, архивные справки, справки о реабилитации, справки о привлечении или не привлечении к административной ответственности за потребление наркотиков, а также проставить апостиль на официальных документах.