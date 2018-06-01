Житель Почепского района получил 3,5 года за избиение детей

39-летнего жителя Почепского района отправили в колонию за жестокое обращение с детьми.

Как сообщает региональная прокуратура, с ноября 2017 года по январь 2018-го житель почепского села Титовка истязал свою девятилетнюю дочь и двух детей сожительницы пяти и семи лет.

Мужчина систематически их избивал, нанося удары руками по разным частям тела. По данным прокуратуры, причиной расправ было злоупотребление спиртными напитками.

Суд приговорил жителя Титовки к трем с половиной годам исправительной колонии общего режима. Приговор в силу еще не вступил.