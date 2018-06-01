240 килограммов яблок уничтожили в Брянской области

Жителям двух районов Смоленска перенесли сроки включения горячей воды, причина – сотрудники «Квадры» выявили порывы на сетях в районе проспекта Гагарина и улицы Ново-Киевской, сообщила пресс-служба предприятия.

Несколько автомобилей забрал эвакуатор на улице Лавочкина в областном центре, сообщает паблик «drive 2 smolensk» в соцсети.

После гибели двоих рабочих в Сафонове во время ремонта канализации в сети появилось информация от родственников погибших, которые хотят справедливости.

Правоохранители должны провести проверку и определить причины гибели двоих рабочих в Сафонове – такое поручение дал губернатор Смоленской области Алексей Островский, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Материальную помощь по 100 тыс рублей выплатили семьям двух погибших работников «Водоканала» в администрации Сафоновского района, сообщает официальный сайт учреждения.

С 18 по 30 июня в Смоленске на перекрестке улиц Попова и 25 Сентября по причине ремонта не будут курсировать трамваи №1.

Машину передали инспекторам Россельхознадзора. Те установили, что яблоки неизвестного происхождения (на фото) ввезены с территории Белоруссии без фитосанитарного сертификата и других сопроводительных документов.

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