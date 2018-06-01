Названы имена лучших брянских врачей

В Брянской области наградили победителей регионального этапа конкурса среди медиков.

Их имена огласили 14 июня, на торжественном собрании «Профессия – жизнь!», посвященном Дню медицинского работника.

Как сообщает региональное правительство, Министерство здравоохранения РФ, профсоюз работников здравоохранения и редакция «Медицинской газеты» ежегодно проводят конкурсы профессионального мастерства «Лучший врач года», и «Лучший специалист со средним профессиональным образованием».

Конкурсы позволяют выявить на местах наиболее профессионально подготовленных, обладающих глубокими знаниями, высокой квалификацией специалистов, а также поднять на более высокую ступень авторитет медицинской профессии.

В этом году победителями регионального этапа стали:

– в номинации «Лучший акушер-гинеколог» – Наталья Лоцманова, акушер-гинеколог медико-генетической консультации Брянского клинико-диагностический центра;

– в номинации «Лучший врач-эндокринолог» – Павел Акулов, врач-эндокринолог эндокринологического отделения Брянской областной больницы № 1;

– в номинации «Лучший невролог» – Наталья Мерзлова, врач-невролог поликлинического отделения Брянского клинико-диагностического центра;

– в номинации «Лучший врач-невролог» – Дмитрий Новиков, заведующий неврологическим отделением для больных с ОНМК Регионального сосудистого центра Брянской областной больницы № 1;

– в номинации «Лучший врач-кардиолог» – Ольга Столярова, заведующая отделением неотложной кардиологии Регионального сосудистого центра Брянской областной больницы № 1;

– в номинации «Лучший врач по диагностическим исследованиям» – Людмила Бухниева, врач ультразвуковой и функциональной диагностики Брянской областной больницы № 1;

– в номинации «Лучший акушер-гинеколог» – Сергей Бирюков, акушер-гинеколог Брянской областной больницы № 1;

– фельдшер отделения скорой медицинской помощи Климовской центральной районной больница Юлия Веселко;

– медицинская сестра онкологического отделения № 3 Брянского областного онкологического диспансера Ирина Козлова.