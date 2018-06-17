Брянцы заражаются от клещей болезнью Лайма
В Брянской области зарегистрировано несколько случаев заражения людей боррелиозом после укусов клещей.
Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, к середине июня в больницы по поводу укусов обратились 195 человек, включая 131 ребенка.
Случаев заболевания человека клещевым вирусным энцефалитом, моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом не зарегистрировано. Однако шестеро брянцев заболели клещевым боррелиозом – болезнью Лайма.
Профилактические прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали 77 человек.
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