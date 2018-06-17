В брянских колониях не создали условий для отпусков заключенных

В брянских колониях массово нарушают право заключенных на ежегодный отпуск.

Как сообщили в региональной прокуратуре, нарушения выявлены в ИК-1, ИК-2, ИК-4, ИК-5, ИК-6 и КП-3.

За фактически отработанное время администрации предоставляют заключенным ежегодные оплачиваемые отпуска без выезда за пределы исправительных учреждений. По закону «отдыхающих» должны переводить в специальные помещения для восстановления работоспособности, однако те продолжают находиться в своих отрядах.

Спецпрокуратура направила в суд шесть исков к администрациям колоний – сейчас они находятся на рассмотрении.