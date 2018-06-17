«Никого не ждать»: жители Белых Берегов превратили пустырь в футбольную площадку

Жители Белых Берегов, не дожидаясь благоустройства, своими силами превратили пустырь в футбольную площадку.

«Родители детей одного из дворов по улице Привокзальной решили никого не ждать и никого не просить, а сами, за свой счет, на пустыре сделали футбольную площадку», – сообщает группа Белых Берегов в соцсети.

Жители поселка перевоплотили замусоренный пустырь в расчищенное и подсыпанное песком поле с футбольными воротами.

«Молодцы родители, что находят время на благоустройство детских площадок», – пишут белобережцы, комментируя запись.

«Я думаю, найдутся и противники!!! В моем дворе есть люди, которым помешала самодельная песочница, и началась бумажная волокита», – также рассказал один из жителей поселка.