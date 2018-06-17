Брянские маршрутки назвали душегубками, а водителей – грубиянами

Брянские маршрутки назвали «чрезвычайно грязными», а их водителей – «не выносящими пассажиров».

Обсуждение развернулось в группе «Брянский автобус».

Жительница Брянска психолог Ирина Никулина поинтересовалась у сообщества, «заложена ли уборка в маршрутках (особенно летом)?».

По ее словам, «в некоторых машинах чрезвычайно грязно», при этом на просьбу открыть люк при духоте в салоне водители нередко «отвечают что-то очень тихо и явно без энтузиазма».

«Печально, если вы, водители, совсем нас, пассажиров, не выносите. Терпите буквально, – сетует Ирина Никулина. – Не верю, что совсем нельзя настроить себя на умеренную уважительность. Хочу увидеть дружный мужской коллектив с потенциалом ответственности за работу. Скажу так: в больнице, где работаю, зарплаты невысоки, потому не это ж аргумент делать работу по минимуму. Очень благодарна хорошим водителям, без маршруток мы не проживем».

«Полностью поддерживаю данный пост! Грязно, водители носятся как на гонках, наверное, не до конца понимая свою ответственность в том, что перевозят людей, а не дрова, с наступлением тепла в салонах большинства маршруток нечем дышать, душегубки!» – поддержала автора поста еще одна пассажирка Екатерина Косыгина.

Администраторы «Брянского автобуса» в свою очередь пояснили, что «в маршрутных такси уборка салона и мойка снаружи лежит на самих водителях».