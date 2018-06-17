В Володарском районе Брянска понизят напор воды

С 20 по 22 июня с 9.00 до 20.00 будет понижен напор воды в Володарском районе Брянска.

Как сообщает городская администрация, ограничения затронут микрорайоны Есенинский, Сосновый Бор, Уютный, улицы Тельмана, Рылеева, Чернышевского, Фосфоритную, Горняков, Салтыкова-Щедрина, Дорожную, 2-ю Мичурина (дома № 32 – № 42), переулки Детский, Чернышевского и Тельмана.

Они связаны с планово-ремонтными работами на водоводе от Деповского водозабора, которые ведет МУП «Брянский городской водоканал».